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1 июня, 00:12

В Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил региональный филиал геофизической службы РАН. Уточняется, что в населённых пунктах толчок не ощущался.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в ночь на 1 июня. Магнитуда составила 5,2. Расстояние до Петропавловска-Камчатского от эпицентра — 385 километров. Очаг залегал на глубине 46,3 километра", — говорится в сообщении.

ГУ МЧС по региону указывает, что в населённых пунктах землетрясение не ощущалось, обращений жителей в службу не было, угроза цунами не объявлялась. Также в ведомстве добавили, что жертв и разрушений нет.

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курил

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курил

Как ранее писал Лайф, землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине. Очаг подземных толчков располагался на глубине двух километров, эпицентр находился в 23 километрах к западу от села Сабо.

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Wikipedia / LokkLamora

Арина Родионова
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