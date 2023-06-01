В Камчатском заливе произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Камчатском заливе у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил региональный филиал геофизической службы РАН. Уточняется, что в населённых пунктах толчок не ощущался.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло в ночь на 1 июня. Магнитуда составила 5,2. Расстояние до Петропавловска-Камчатского от эпицентра — 385 километров. Очаг залегал на глубине 46,3 километра", — говорится в сообщении.

ГУ МЧС по региону указывает, что в населённых пунктах землетрясение не ощущалось, обращений жителей в службу не было, угроза цунами не объявлялась. Также в ведомстве добавили, что жертв и разрушений нет.