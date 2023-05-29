Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине
На севере Сахалина утром в понедельник (22:03 воскресенья мск) случилось землетрясение магнитудой 4,4. Об этом ТАСС сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.
По её словам, очаг подземных толчков располагался на глубине двух километров, эпицентр находился в 23 километрах к западу от села Сабо в Охинском районе. Местные жители могли ощущать толчки силой до четырёх баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано у Курил. Сейсмические удары, достигающие местами четырёх баллов, могли ощутить жители островов Кунашир и Шикотан.
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