Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине

На севере Сахалина утром в понедельник (22:03 воскресенья мск) случилось землетрясение магнитудой 4,4. Об этом ТАСС сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.

По её словам, очаг подземных толчков располагался на глубине двух километров, эпицентр находился в 23 километрах к западу от села Сабо в Охинском районе. Местные жители могли ощущать толчки силой до четырёх баллов.