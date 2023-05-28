Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 3,5 км

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой до 3,5 км. Такие данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) приводит краевое управление МЧС.

Выброс был зафиксирован днём 28 мая. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Камчатского залива, где нет населённых пунктов. Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в посёлках Усть-Камчатского района. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Сейчас выпадение пепла в близлежащих населённых пунктах не зарегистрировано. Также в районе исполина нет туристических групп.