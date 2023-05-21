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21 мая, 12:51

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курил

У Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, заявили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 21 мая в 20:39 (12:39 мск). Эпицентр находился в море, в 39 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра", сообщила РИА "Новости" Елена Семёнова, начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

По её словам, сейсмологические удары, достигающие местами четырёх баллов, могли ощутить жители островов Кунашир и Шикотан.

Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

Ранее сразу три землетрясения произошли у берегов Камчатки магнитудой от 4,2 до 5,2. Эпицентры находились в 118, 116 и 94 километрах от посёлка Усть-Камчатск.

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Юрий Лысенко
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