Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Курил

У Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0, заявили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 21 мая в 20:39 (12:39 мск). Эпицентр находился в море, в 39 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километра", — сообщила РИА "Новости" Елена Семёнова, начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

По её словам, сейсмологические удары, достигающие местами четырёх баллов, могли ощутить жители островов Кунашир и Шикотан.