У берегов Камчатки произошло три землетрясения

Три землетрясения произошло у берегов Камчатки — магнитудой от 4,2 до 5,2. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Все землетрясения произошли в акватории Тихого океана, очаги были на глубине десять, 26 и 68 километров. Магнитуда составила 4,3, 4,2 и 5,2 соответственно. Эпицентры находились в 118, 116 и 94 километрах от посёлка Усть-Камчатск.

Жители региона подземные толчки не ощутили, сообщений о ЧП в диспетчерские службы не поступало.