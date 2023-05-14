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14 мая, 07:49

У берегов Камчатки произошло три землетрясения

Три землетрясения произошло у берегов Камчатки — магнитудой от 4,2 до 5,2. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Все землетрясения произошли в акватории Тихого океана, очаги были на глубине десять, 26 и 68 километров. Магнитуда составила 4,3, 4,2 и 5,2 соответственно. Эпицентры находились в 118, 116 и 94 километрах от посёлка Усть-Камчатск.

Жители региона подземные толчки не ощутили, сообщений о ЧП в диспетчерские службы не поступало.

Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

Напомним, ранее российский учёный разоблачил "голландского Нострадамуса", предсказавшего мощное землетрясение на Дальнем Востоке.

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ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Андрей Григорьев
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