Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения
Yeni Safak: Жители турецкой Коньи в панике покинули дома после землетрясения
Жители Коньи выбежали на улицы после землетрясения. Обложка © Yeni Şafak
В одном из крупнейших городов Турции Конье произошло землетрясение магнитудой 4,2. Многие жители, испугавшись, даже покинули дома и выбежали на улицы. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.
Жители турецкой Коньи ожидают на улице после землетрясения. Фото © Twitter / HaberVakti
Как уточнили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки произошли около двух часов ночи (местное время совпадает с московским) в районе Кулу. Очаг залегал на глубине 7,86 километра. По данным газеты, землетрясение ощущалось в близлежащих районах, однако жертв и разрушений удалось избежать.
"Некоторые граждане в панике вышли на улицы и некоторое время ждали. Один из жителей, вышедших на улицу, упал в обморок из-за паники, и ему была оказана скорая медицинская помощь", — говорится в материале издания.
Ранее Лайф сообщал о землетрясении на территории Камчатского края. Земные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы сегодня утром. Эпицентр располагался в Елизовском районе, в 15 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В столице края чувствовались толчки силой до трёх баллов.