Жители турецкого города в панике выбежали из домов после землетрясения

В одном из крупнейших городов Турции Конье произошло землетрясение магнитудой 4,2. Многие жители, испугавшись, даже покинули дома и выбежали на улицы. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Жители турецкой Коньи ожидают на улице после землетрясения. Фото © Twitter / HaberVakti

Как уточнили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), подземные толчки произошли около двух часов ночи (местное время совпадает с московским) в районе Кулу. Очаг залегал на глубине 7,86 километра. По данным газеты, землетрясение ощущалось в близлежащих районах, однако жертв и разрушений удалось избежать.

"Некоторые граждане в панике вышли на улицы и некоторое время ждали. Один из жителей, вышедших на улицу, упал в обморок из-за паники, и ему была оказана скорая медицинская помощь", — говорится в материале издания.