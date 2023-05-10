Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

Утром 10 мая на территории Камчатского края было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился на территории Елизовского района в 15 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В самой столице края ощущались подземные толчки силой до трёх баллов.

"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", — говорится в оперативной информации ведомства.