Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4,2
Утром 10 мая на территории Камчатского края было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.
Эпицентр сейсмособытия находился на территории Елизовского района в 15 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. В самой столице края ощущались подземные толчки силой до трёх баллов.
"Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась", — говорится в оперативной информации ведомства.
Вечером 7 мая землетрясение магнитудой 4,4 было зарегистрировано в акватории Байкала. Специалисты уточнили, что толчки ощущались на территории семи муниципальных образований Бурятии. Речь идёт о Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районах и Улан-Удэ.
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