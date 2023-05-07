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7 мая, 15:54

МЧС: В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

"В 22:07 по местному времени зарегистрировано сейсмособытие в акватории озера Байкал магнитудой 4,4. Эпицентр находился в двадцати двух километрах северо-западнее от населённого пункта Оймур Кабанского района. Энергетический класс составил 12", — отметили в ведомстве.

Специалисты уточнили, что толчки ощущались на территории семи муниципальных образований Бурятии. Речь идёт о Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Заиграевском районах и Улан-Удэ. При этом объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, подчеркнули в МЧС.

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Никита Осипов
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