Гул и туман: Появилось зрелищное видео пробуждения грязевого вулкана Шуго

Житель Краснодарского края снял на видео пробуждение грязевого вулкана Шуго в районе Анапы. Частота и размер выбросов увеличивались так стремительно, что он вынужден был отходить всё дальше и дальше, попутно искренне удивляясь происходящему. Ради такого зрелища он даже отложил беседу с судебными приставами.

Кадры пробуждения вулкана Шуго и комментарии очевидца. Видео © Telegram / ТЕМРЮК ИНФО

"Гул такой, как будто где-то канонада тяжёлой артиллерии стреляет! <...> Вообще, класс! <...> Сколько метана [выбрасывает], туман стоит. <...> Ё-моё, вот это да, вот это да! <...> Ну, я думаю, да простят меня судебные приставы, что я отвлёкся немного от устранения замечаний. <...> Фух, блин, какой пирожок он выдавил", — изумился мужчина.