Жителей Камчатки предупредили о риске нового пеплопада с Шивелуча

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тысячи метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Днём 30 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3500 метров при высоте самого исполина 3283 метра. <...> Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", — говорится в сообщении.

Пепел распространяется на юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива, на пути шлейфа нет населённых пунктов. Однако, как предупредили в ведомстве, при изменении направления ветра незначительное количество может выпасть в посёлках Усть-Камчатского муниципального района. В МЧС также отметили, что вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. При этом глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко предупредил в своём телеграм-канале о возможном повторном извержении Шивелуча.

"Поступило предупреждение о возможном повторении извержения вулкана с возможными пепловыми выбросами, а также сходом пирокластических и селевых потоков", — написал он.