Жителей Камчатки предупредили о риске нового пеплопада с Шивелуча
На Камчатке вулкан Шивелуч вновь выбросил пепел, возможен новый пеплопад
Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил столб пепла на высоту до 3,5 тысячи метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"Днём 30 апреля из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3500 метров при высоте самого исполина 3283 метра. <...> Шивелучу присвоен "оранжевый" код авиационной опасности", — говорится в сообщении.
Пепел распространяется на юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива, на пути шлейфа нет населённых пунктов. Однако, как предупредили в ведомстве, при изменении направления ветра незначительное количество может выпасть в посёлках Усть-Камчатского муниципального района. В МЧС также отметили, что вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. При этом глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко предупредил в своём телеграм-канале о возможном повторном извержении Шивелуча.
"Поступило предупреждение о возможном повторении извержения вулкана с возможными пепловыми выбросами, а также сходом пирокластических и селевых потоков", — написал он.
В этой связи власти закрыли автодорогу Ключи — Усть-Камчатск до 20:00 1 мая. Бондаренко призвал жителей района обеспечить себя запасами питьевой воды и не покидать населённые пункты. Сейчас там действует режим ЧС, все экстренные силы и службы находятся в режиме готовности.
Напомним, извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось утром 11 апреля. Толщина слоя пепла в некоторых местах достигала 20 сантиметров. Пострадали не только люди, но и животные, часть из которых были вынуждены мигрировать. Учёные предупредили о возможной гибели некоторых видов. А 22 апреля в пострадавшем от пеплопада Усть-Камчатском районе Камчатки ввели режим ЧС.