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9 июня, 02:19

В акватории Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от бурятского посёлка Усть-Баргузин. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошёл в 6:57 (1:57 мск) утра. Эпицентр находился в 37 километрах северо-западнее населённого пункта. Сейсмособытие могли ощутить жители близлежащих посёлков.

У восточного побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,2

У восточного побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,2

Ранее Лайф писал, что на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2. Подземные толчки могли ощущать жители села Онор.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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