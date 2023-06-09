В акватории Байкала зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в акватории озера Байкал недалеко от бурятского посёлка Усть-Баргузин. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы РАН.
Подземный толчок произошёл в 6:57 (1:57 мск) утра. Эпицентр находился в 37 километрах северо-западнее населённого пункта. Сейсмособытие могли ощутить жители близлежащих посёлков.
Ранее Лайф писал, что на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2. Подземные толчки могли ощущать жители села Онор.
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