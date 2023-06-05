На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,2
На Сахалине в понедельник зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.
"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло 5 июня в 06:40 (22:40 мск воскресенья)", — сказала она, уточнив, что эпицентр находился в 12 километрах южнее села Онор Смирныховского района на глубине пяти километров.
Жители Онора, по словам сейсмолога, могли ощутить подземные толчки до трёх баллов. Пострадавших нет.
А 1 июня на Сахалине произошло два землетрясения магнитудой 3,5 и 3,3, тоже в Смирныховском районе. До этого землетрясение магнитудой 4,4 произошло на острове 29 мая в 23 километрах к западу от села Сабо Охинского района.
Unsplash