На Сахалине произошли два землетрясения

На Сахалине произошло два землетрясения магнитудой 3,5 и 3,3. Информация следует из сообщения регионального управления МЧС.

"1 июня 2023 года зарегистрировано землетрясение в 7 км восточнее села Рощино (Смирныховский район). Магнитуда сейсмособытия составила 3,5, глубина — 7 км", — рассказали в МЧС.

Чуть позже на острове зафиксировали ещё одно землетрясение манитудой 3,3, эпицентр которого находился в 18 км юго-западнее села Онор в Смирныховском районе. Согласно данным, жертв и разрешений нет.