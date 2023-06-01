На Сахалине произошли два землетрясения
На Сахалине произошли два землетрясения магнитудами 3,5 и 3,3
На Сахалине произошло два землетрясения магнитудой 3,5 и 3,3. Информация следует из сообщения регионального управления МЧС.
"1 июня 2023 года зарегистрировано землетрясение в 7 км восточнее села Рощино (Смирныховский район). Магнитуда сейсмособытия составила 3,5, глубина — 7 км", — рассказали в МЧС.
Чуть позже на острове зафиксировали ещё одно землетрясение манитудой 3,3, эпицентр которого находился в 18 км юго-западнее села Онор в Смирныховском районе. Согласно данным, жертв и разрешений нет.
Как писал Лайф, землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине и 29 мая. Очаг подземных толчков располагался на глубине двух километров, эпицентр находился в 23 километрах к западу от села Сабо.
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