Несколько храмов и десятки домов разрушились после землетрясения во Франции

На западе Франции в результате землетрясения были повреждены десятки домов и несколько церквей. Людей, оставшихся без крова, селят во временные убежища, сообщает радиостанция Franceinfo.

Землетрясение силой 5,3 балла, эпицентр которого находился в 14 километрах к северу от коммуны Сюржер, произошло в минувшую пятницу вечером. Жители префектуры Де-Севр ощущали толчки в течение нескольких минут. В результате множество зданий получили повреждения, пока по-прежнему сообщается об одном раненом.

Повреждены несколько храмов. Так, в Приморской Шаранте частично разрушена церковь. Более одной тысячи местных жителей остались без электричества из-за повреждённой ЛЭП. В Арсе храм лишился части сводов. А вокруг церкви Сент-Илер-ла-Палю префектуры Де-Севр спасатели установили периметр безопасности.