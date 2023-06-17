Несколько храмов и десятки домов разрушились после землетрясения во Франции
Последствия землетрясения в Приморской Шаранте (местный храм). Фото © Twitter / sudouest
На западе Франции в результате землетрясения были повреждены десятки домов и несколько церквей. Людей, оставшихся без крова, селят во временные убежища, сообщает радиостанция Franceinfo.
Землетрясение силой 5,3 балла, эпицентр которого находился в 14 километрах к северу от коммуны Сюржер, произошло в минувшую пятницу вечером. Жители префектуры Де-Севр ощущали толчки в течение нескольких минут. В результате множество зданий получили повреждения, пока по-прежнему сообщается об одном раненом.
Повреждены несколько храмов. Так, в Приморской Шаранте частично разрушена церковь. Более одной тысячи местных жителей остались без электричества из-за повреждённой ЛЭП. В Арсе храм лишился части сводов. А вокруг церкви Сент-Илер-ла-Палю префектуры Де-Севр спасатели установили периметр безопасности.
Напомним, 16 июня на западе Франции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр располагался в 127 километрах к юго-востоку от города Нант, на этой территории проживает около 277 тысяч человек.