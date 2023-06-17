Во Франции произошло ещё одно мощное землетрясение

Один человек пострадал, а также инфраструктура и многие здания получили серьёзные повреждения в результате землетрясения, произошедшего на западе Франции. Об этом сообщила в "Твиттере" префектура Дё-Севр.

"В отчёте сообщается о лёгком ранении человека, о котором позаботились спасатели. Материальный ущерб отмечен на многочисленных постройках на юго-западе", — говорится в публикации.

Вокруг местной церкви Сент-Илер-ла-Палю установлен периметр безопасности. Также было эвакуировано 35 человек. По данным радио Franceinfo, значительные повреждения получила церковь в городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта. Части сводов лишился храм в коммуне Арсе. Также сильно пострадала в коммуне Ла-Лень башня церкви, а вместе с тем десятки домов получили трещины в стенах, из-за чего стали непригодными для проживания. Кроме того, в Приморской Шаранте повредилась линия электропередачи (ЛЭП), из-за чего свыше тысячи человек остались без света.

Последствия землетрясения во Франции. Фото © Twitter / ManonxLeger

Кроме того, в том же секторе Дё-Севр в 04:30 (05:30 мск) был зафиксирован ещё один толчок магнитудой 5. В префектуре призвали держаться подальше от хрупких строений. Пожарные уже мобилизованы и проводят "разведывательные действия, реагируют на вызовы и проверяют состояние зданий, ослабленных во время первого землетрясения в пятницу".