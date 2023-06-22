Кремль адресовал Минобороны вопрос о ракетном ударе ВСУ по мосту в Крыму
Песков не стал комментировать обстрел Чонгарского моста в Крыму со стороны ВСУ
Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Обложка © t.me / Владимир Сальдо
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обстрел Чонгарского моста в Крыму Вооружёнными силами Украины (ВСУ) с помощью ракет Storm Shadow. Он адресовал данный вопрос Министерству обороны РФ.
"Нет, это вопрос в Министерство обороны", — ответил коротко представитель Кремля.
Напомним, ВСУ ударили по мостам на административной границе между Херсонской областью и Республикой Крым вблизи Чонгара. Пострадавших нет. Лайф показывал кадры, снятые очевидцами в первые минуты после атаки.