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Опубликовано 22 июня 2023, 09:35

Кремль адресовал Минобороны вопрос о ракетном ударе ВСУ по мосту в Крыму

Песков не стал комментировать обстрел Чонгарского моста в Крыму со стороны ВСУ

Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Обложка © t.me / Владимир Сальдо

Повреждения моста на границе Херсонской области и Крыма в результате удара ВСУ. Обложка © t.me / Владимир Сальдо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обстрел Чонгарского моста в Крыму Вооружёнными силами Украины (ВСУ) с помощью ракет Storm Shadow. Он адресовал данный вопрос Министерству обороны РФ.

"Нет, это вопрос в Министерство обороны", — ответил коротко представитель Кремля.

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Напомним, ВСУ ударили по мостам на административной границе между Херсонской областью и Республикой Крым вблизи Чонгара. Пострадавших нет. Лайф показывал кадры, снятые очевидцами в первые минуты после атаки.

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Андрей Бражников
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