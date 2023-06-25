Увеличилось число жертв удара ВСУ по Донецку
Кулемзин: Количество погибших после обстрела ВСУ Донецка возросло до двух
Количество погибших после сегодняшнего обстрела ВСУ Донецка возросло до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"К сожалению, женщина 1956 года рождения, раненная сегодня на Океанской улице во время обстрела Киевского района, умерла", — написал он в телеграм-канале.
До этого была информация об одном погибшем, о чём сообщал сам Кулемзин. Предварительно, речь идёт о 18-летнем парне. Также в результате сегодняшнего обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадало шесть человек. Возможно, украинские войска ударили по городу из РСЗО HIMARS.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин