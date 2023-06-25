Увеличилось число жертв удара ВСУ по Донецку

"К сожалению, женщина 1956 года рождения, раненная сегодня на Океанской улице во время обстрела Киевского района, умерла", — написал он в телеграм-канале.

До этого была информация об одном погибшем, о чём сообщал сам Кулемзин. Предварительно, речь идёт о 18-летнем парне. Также в результате сегодняшнего обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадало шесть человек. Возможно, украинские войска ударили по городу из РСЗО HIMARS.