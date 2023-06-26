NYT: Власти США признали потерю 15% БМП Bradley, поставленных ВСУ
В США признали, что по меньшей мере 17 из полученных Украиной БМП Bradley получили повреждения или были уничтожены, а это составляет более 15% от обещанного ВСУ количества машин. Об этом сообщила The New York Times, сославшись на высокопоставленного американского чиновника, имя которого не указывается.
Издание утверждает, что ход конфликта плачевно сказывается на вооружении, которое Запад предоставил Украине. В частности, из-за того, что ВС РФ успешно минируют заново те участки минных полей, которые ВСУ обезвреживали с помощью западной техники. Уточняется, что украинским военным по всей линии фронта приходится делать паузы в контрнаступлении, чтобы понять, какие методы прорыва и расчистки мин работают наиболее эффективно.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 июня сообщал о том, что ВС РФ уничтожили 18 из 109 поставленных Украине БМП Bradley. Глава Минобороны добавил, что Запад планирует поставить Киеву в 2023 году 983 боевые бронированные машины, 740 из которых западного производства, а также 250 танков.
ТАСС / Николай Тришин