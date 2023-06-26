ВС России уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ

Также в Минобороны уточнили, что ВС России поразили в районе Новояковлевки (Запорожская область) пункт ремонта и восстановления вооружения, военной и спецтехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 195 бойцов ВСУ. Всего за сутки украинские войска предприняли две попытки атаковать, обе закончились провалом.