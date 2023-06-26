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Опубликовано 26 июня 2023, 12:19

ВС России уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ

Российские войска уничтожили узел связи 25-й бригады Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Ивановка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", — заявил на ежедневном брифинге генерал-лейтенант.

Также в Минобороны уточнили, что ВС России поразили в районе Новояковлевки (Запорожская область) пункт ремонта и восстановления вооружения, военной и спецтехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 195 бойцов ВСУ. Всего за сутки украинские войска предприняли две попытки атаковать, обе закончились провалом.

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VK / Минобороны России

Ирина Фальке
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