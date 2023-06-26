ВС России уничтожили в ДНР узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ
Российские войска уничтожили узел связи 25-й бригады Вооружённых сил Украины в Донецкой Народной Республике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Ивановка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ", — заявил на ежедневном брифинге генерал-лейтенант.
Также в Минобороны уточнили, что ВС России поразили в районе Новояковлевки (Запорожская область) пункт ремонта и восстановления вооружения, военной и спецтехники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Кроме того, на Донецком направлении ВС РФ уничтожили до 195 бойцов ВСУ. Всего за сутки украинские войска предприняли две попытки атаковать, обе закончились провалом.
VK / Минобороны России