До 195 человек за последние сутки потеряла украинская армия на Донецком направлении. Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, боестолкновения на этом направлении происходят в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Всего за сутки ВСУ предприняли две попытки атаковать, обе закончились провалом.

"В ходе боёв потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Также российским войскам удалось уничтожить две боевые пехотные машины, шесть обычных автомобилей, принадлежавших ВСУ, и две американские самоходки Paladin.