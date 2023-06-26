ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 12:04

Киев за сутки потерял до 195 бойцов на самом кровавом направлении СВО

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 195 бойцов ВСУ на Донецком направлении

До 195 человек за последние сутки потеряла украинская армия на Донецком направлении. Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, боестолкновения на этом направлении происходят в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Всего за сутки ВСУ предприняли две попытки атаковать, обе закончились провалом.

"В ходе боёв потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.

Также российским войскам удалось уничтожить две боевые пехотные машины, шесть обычных автомобилей, принадлежавших ВСУ, и две американские самоходки Paladin.

Российские бойцы атаковали из миномётов три штурмовые группы ВСУ у Артёмовска
Российские бойцы атаковали из миномётов три штурмовые группы ВСУ у Артёмовска

Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении противник потерял до 430 человек, а также множество боевой техники.

BannerImage

Getty Images / Vincenzo Circosta

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar