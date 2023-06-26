Киев за сутки потерял до 195 бойцов на самом кровавом направлении СВО
Минобороны: ВС РФ уничтожили до 195 бойцов ВСУ на Донецком направлении
До 195 человек за последние сутки потеряла украинская армия на Донецком направлении. Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, боестолкновения на этом направлении происходят в районе населённого пункта Спорное Донецкой Народной Республики. Всего за сутки ВСУ предприняли две попытки атаковать, обе закончились провалом.
"В ходе боёв потери ВСУ составили до 195 украинских военнослужащих", — сказал Конашенков.
Также российским войскам удалось уничтожить две боевые пехотные машины, шесть обычных автомобилей, принадлежавших ВСУ, и две американские самоходки Paladin.
Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении противник потерял до 430 человек, а также множество боевой техники.
Getty Images / Vincenzo Circosta