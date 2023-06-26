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Опубликовано 26 июня 2023, 02:25

Российские бойцы атаковали из миномётов три штурмовые группы ВСУ у Артёмовска

Минобороны: ВС РФ атаковали из миномётов три штурмовые группы ВСУ у Артёмовска

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции на Украине. Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, бойцы ВС РФ атаковали из миномётов три штурмовые группы украинских солдат севернее Артёмовска.

"Подразделениями Южной группировки войск вскрыто выдвижение трёх штурмовых групп противника в направлении Берховки. Огнём миномётов наступающие силы врага были рассеяны", — приводит заявление Астафьева РИА "Новости".

Астафьев уточнил, что штурмовые группы ВСУ удалось остановить в районах населённых пунктов Весёлое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.

Конашенков доложил о десяти попытках ВСУ атаковать Артёмовск
Конашенков доложил о десяти попытках ВСУ атаковать Артёмовск

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Южная группировка войск отразила за минувшие сутки девять атак украинских военных на Донецком направлении. В результате были поражены живая сила и военная техника противника.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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