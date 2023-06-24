Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка войск отразила за минувшие сутки девять атак украинских военных на Донецком направлении. В результате были поражены живая сила и военная техника противника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Весёлое, Артёмовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", — доложил он.

В результате ВСУ лишились более 245 солдат, одной БМП, семи пикапов и гаубиц Д-20 и Д-30. Также на Бахмутском направлении авиация и артиллерия РФ поразили скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Вместе с тем были уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе города Северск и посёлка Сухая Балка ДНР.