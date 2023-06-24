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24 июня, 11:31

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка войск отразила за минувшие сутки девять атак украинских военных на Донецком направлении. В результате были поражены живая сила и военная техника противника. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными действиями Южной группировки войск в течение прошедших суток успешно отражены девять атак противника в районах населённых пунктов Весёлое, Артёмовск, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой Народной Республики", — доложил он.

В результате ВСУ лишились более 245 солдат, одной БМП, семи пикапов и гаубиц Д-20 и Д-30. Также на Бахмутском направлении авиация и артиллерия РФ поразили скопления живой силы и военной техники 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ. Вместе с тем были уничтожены два склада боеприпасов 45-й артиллерийской бригады и 109-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе города Северск и посёлка Сухая Балка ДНР.

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Ранее сообщалось, что силы ПВО в зоне СВО перехватили 15 американских снарядов HIMARS и бомб JDAM. По словам Конашенкова, также в ДНР и Запорожской области российские военные уничтожили 11 беспилотников противника.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency

Светлана Оперук
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