МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении до 45 военнослужащих
Российские войска за сутки уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также ВС РФ уничтожили два автомобиля противника, боевую машину РСЗО "Град", две САУ "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским складам с ракетами иностранного производства. Цели удара были достигнуты, все объекты удалось уничтожить.
Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency