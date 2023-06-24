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Регион
Опубликовано 24 июня 2023, 11:29

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении до 45 военнослужащих

Российские войска за сутки уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили два автомобиля противника, боевую машину РСЗО "Град", две САУ "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".

Российские войска нанесли удар по центрам разведки и двум аэродромам ВСУ
Российские войска нанесли удар по центрам разведки и двум аэродромам ВСУ

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским складам с ракетами иностранного производства. Цели удара были достигнуты, все объекты удалось уничтожить.

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Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Иван Косицын
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