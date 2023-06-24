МО РФ: ВСУ за сутки потеряли на Херсонском направлении до 45 военнослужащих

Российские войска за сутки уничтожили до 45 украинских военных на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили два автомобиля противника, боевую машину РСЗО "Град", две САУ "Акация" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".