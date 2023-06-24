Российские войска нанесли удар по центрам разведки и двум аэродромам ВСУ

Минувшей ночью российские военные нанесли удар по центрам разведки и двум аэродромам ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью нанесён удар оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" и "Днепр", — сказал он в ходе брифинга.

Как подчеркнул Конашенков, все назначенные объекты удалось уничтожить. Кроме того, в ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив нашим бойцам удалось разгромить склад ВСУ с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в Хмельницкой области.