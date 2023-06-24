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24 июня, 11:27

Российские войска нанесли удар по центрам разведки и двум аэродромам ВСУ

Конашенков: Войска России нанесли удар по центрам разведки и аэродромам ВСУ

Минувшей ночью российские военные нанесли удар по центрам разведки и двум аэродромам ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью нанесён удар оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" и "Днепр", — сказал он в ходе брифинга.

Как подчеркнул Конашенков, все назначенные объекты удалось уничтожить. Кроме того, в ответ на удар по мосту через Чонгарский пролив нашим бойцам удалось разгромить склад ВСУ с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в Хмельницкой области.

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Ранее Лайф сообщал, что в Минобороны отчитались об уничтожении американской САУ Paladin на Купянском направлении. Также в районе населённого пункта Двуречное был сбит разведывательный американский беспилотник Puma.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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