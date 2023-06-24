Польский генерал Скшипчак предрёк провал контрнаступления ВСУ через две недели

Контрнаступление ВСУ может закончиться провалом уже через две недели. Об этом заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda.pl.

"На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артёмовска и не окружат там российских военных, то через две недели уже не о чем будет говорить", — считает он.

По словам военного, на этом контрнаступление закончится, так как украинцы израсходуют и истощат свой боевой потенциал. Российские войска свяжут их боевыми действиями, и у ВСУ не останется шансов на успех.

Генерал назвал сложной нынешнюю ситуацию на фронте и отметил, что она развивается не по плану сторонников Киева. Скшипчак объяснил, что это связано со стремлением РФ перехватить оперативную инициативу на севере Украины, а также с тем, что действия ВСУ на Запорожском направлении за две недели не принесли успеха. Вместе с тем, указал Скшипчак, Киев, вероятно, понял, что не в силах прорвать российскую оборону. Теперь у ВСУ есть большие проблемы с разминированием — поскольку мины хорошо замаскированы, солдаты неоднократно на них попадали.