Польский генерал Скшипчак предрёк провал контрнаступления ВСУ через две недели
Контрнаступление ВСУ может закончиться провалом уже через две недели. Об этом заявил экс-командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda.pl.
"На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артёмовска и не окружат там российских военных, то через две недели уже не о чем будет говорить", — считает он.
По словам военного, на этом контрнаступление закончится, так как украинцы израсходуют и истощат свой боевой потенциал. Российские войска свяжут их боевыми действиями, и у ВСУ не останется шансов на успех.
Генерал назвал сложной нынешнюю ситуацию на фронте и отметил, что она развивается не по плану сторонников Киева. Скшипчак объяснил, что это связано со стремлением РФ перехватить оперативную инициативу на севере Украины, а также с тем, что действия ВСУ на Запорожском направлении за две недели не принесли успеха. Вместе с тем, указал Скшипчак, Киев, вероятно, понял, что не в силах прорвать российскую оборону. Теперь у ВСУ есть большие проблемы с разминированием — поскольку мины хорошо замаскированы, солдаты неоднократно на них попадали.
"Хорошо видно, что такое развитие ситуации и большое количество этих мин стало для них неожиданностью. По этой причине кажется, что это направление не сулит никакой надежды на ведение наступления. Потери, которые ВСУ несут, не так малы, как об этом сообщают СМИ", — добавил польский военачальник.
Напомним, 22 июня глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская армия сейчас занимается перегруппировкой. В свою очередь секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российские военные с начала контрнаступления ВСУ уничтожили более 13 тысяч украинских военных. Также российские бойцы успешно отбили пять попыток ВСУ перейти в наступление на Краснолиманском направлении. В Госдуме же заявили, что контрнаступление обернулось для ВСУ катастрофой.
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