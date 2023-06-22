Американцы подняли на смех Зеленского за попытки оправдать провал контрнаступления ВСУ
Читатели Newsweek высмеяли Зеленского за попытки оправдать провал контратаки ВСУ
Президента Украины Владимира Зеленского подняли на смех читатели издания Newsweek за его попытки списать провалы контрнаступления ВСУ на нехватку вооружения. В эфире ВВС лидер Незалежной признал тот факт, что боевые действия проходят хуже, чем он бы хотел, а потом потребовал у Запада истребители F-16, а у НАТО — гарантии безопасности.
Манипуляции не укрылись от читателей издания Newsweek. В комментариях пишут, что украинский лидер пытается переложить ответственность на США и НАТО. Другие подмечают, что России удалось создать одну из лучших оборонительных армий мира. Третьи отмечают неэффективность попыток наступления без качественного прикрытия с воздуха и дорогой, но ненадёжной техникой западного производства. А ещё можно встретить мрачные прогнозы для Украины — от страны скоро ничего не останется, а восстанавливать её будет НАТО из собственных средств.
"У России одна из лучших оборонительных армий в мире. Их доктрина разрабатывалась после Второй мировой войны и основана на тактических отступлениях за ряды укреплений. И эта оборонная доктрина держится до сих пор", — напомнил один из комментаторов.
"Он как был комиком, так им и останется", — охарактеризовал Зеленского другой пользователь с ником Never before.
Похоже, что с читателями Newsweek согласны даже высокопоставленные чиновники в Европе и США. Сославшись на источники, телеканал CNN сообщил, что контрнаступление ВСУ складывается совсем не так, как планировал Запад.
Getty Images / Carl Court