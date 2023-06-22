В США заявили о неоправдавшихся ожиданиях от контрнаступления ВСУ

Контрнаступление украинской армии не складывается в соответствии с ожиданием стран Запада, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США и двух западных чиновников.

Как заявил один из источников, контрнаступательные действия ВСУ "не оправдывают ожиданий ни на одном из направлений". Российская оборона оказалась настолько хорошо укреплена, что украинским военным не удалось нигде её прорвать. Помимо этого, ВС РФ отлично справились с подавлением бронетехники противника при помощи ракетных ударов и мин, а ещё значительно эффективнее использовали авиацию.