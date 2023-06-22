В США заявили о неоправдавшихся ожиданиях от контрнаступления ВСУ
CNN: Контрнаступление ВСУ проходит не так, как рассчитывал Запад
Контрнаступление украинской армии не складывается в соответствии с ожиданием стран Запада, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного военного представителя США и двух западных чиновников.
Как заявил один из источников, контрнаступательные действия ВСУ "не оправдывают ожиданий ни на одном из направлений". Российская оборона оказалась настолько хорошо укреплена, что украинским военным не удалось нигде её прорвать. Помимо этого, ВС РФ отлично справились с подавлением бронетехники противника при помощи ракетных ударов и мин, а ещё значительно эффективнее использовали авиацию.
Контрнаступление украинских войск находится на ранней стадии, отметили собеседники CNN. США и их союзники подождут до июля с оценкой хода боевых действий.
Сегодня днём представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о пяти попытках ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении. Все атаки были отбиты, украинские военные потеряли более 130 бойцов. А министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что украинская армия заметно снизила активность и сейчас занимается перегруппировкой. В свою очередь секретарь Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российские военные с 4 по 21 июня уничтожили более 13 тысяч украинских военных, 246 танков ВСУ, из них 13 западного образца.
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