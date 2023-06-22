ВСУ провалили пять атак на Краснолиманском направлении и потеряли более 130 бойцов

Российские военные успешно отбили за сутки пять попыток ВСУ перейти в наступление на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" успешно отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве", — уточнил он.

По его данным, авиация ВС РФ поразила подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Терны и Серебрянка. Также удалось обнаружить три группы украинских диверсантов возле Ямполовки, Червоной Дибровы и в Серебрянском лесничестве.

Конашенков добавил, что за сутки на этом направлении ликвидировано порядка 135 украинских солдат, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система "Акация" и гаубица Д-30.