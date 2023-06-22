ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 10:53

ВСУ провалили пять атак на Краснолиманском направлении и потеряли более 130 бойцов

Войска России отразили пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные успешно отбили за сутки пять попыток ВСУ перейти в наступление на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" успешно отражены пять атак противника в районах населённых пунктов Кузьмино и в Серебрянском лесничестве", — уточнил он.

По его данным, авиация ВС РФ поразила подразделения 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ около населённых пунктов Терны и Серебрянка. Также удалось обнаружить три группы украинских диверсантов возле Ямполовки, Червоной Дибровы и в Серебрянском лесничестве.

Конашенков добавил, что за сутки на этом направлении ликвидировано порядка 135 украинских солдат, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, артиллерийская система "Акация" и гаубица Д-30.

Киев за сутки потерял более 110 бойцов на двух направлениях СВО
Киев за сутки потерял более 110 бойцов на двух направлениях СВО

Также сообщалось, что российские войска уничтожили склад иностранного оружия и техники, которые западные страны передали Киеву. Удар был нанесён высокоточным оружием большой дальности.

BannerImage

Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar