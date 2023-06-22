Киев за сутки потерял более 110 бойцов на двух направлениях СВО

Более 110 бойцов потеряла украинская армия за последние сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ доложил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", — заявил Конашенков.

Помимо этого, российские войска оставили противника без двух танков, четырёх пехотных и восьми бронемашин, а также уничтожили два обычных автомобиля, принадлежащих ВСУ, и две гаубицы Д-20.