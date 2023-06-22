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Опубликовано 22 июня 2023, 10:40

Киев за сутки потерял более 110 бойцов на двух направлениях СВО

МО: ВСУ потеряли более 110 бойцов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Более 110 бойцов потеряла украинская армия за последние сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом в ходе ежедневного брифинга Минобороны РФ доложил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 110 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля, а также две гаубицы Д-20", — заявил Конашенков.

Помимо этого, российские войска оставили противника без двух танков, четырёх пехотных и восьми бронемашин, а также уничтожили два обычных автомобиля, принадлежащих ВСУ, и две гаубицы Д-20.

Как доложил сегодня президенту России секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, с начала контрнаступления украинская армия потеряла более 13 тысяч человек и 246 танков.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Максим Плетнёв
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