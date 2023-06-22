Путину доложили о потерях личного состава ВСУ с начала контрнаступления

Потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления в июне составили более 13 тысяч человек. Об этом секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину в четверг, 22 июня.

"По личному составу, я думаю, тут поступает более разрозненная информация. Но могу сказать, что тут более 13 тысяч", — уточнил он на заседании Совбеза.