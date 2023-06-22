Путину доложили о потерях личного состава ВСУ с начала контрнаступления
Секретарь Совбеза Патрушев: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч человек
Потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления в июне составили более 13 тысяч человек. Об этом секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину в четверг, 22 июня.
"По личному составу, я думаю, тут поступает более разрозненная информация. Но могу сказать, что тут более 13 тысяч", — уточнил он на заседании Совбеза.
Патрушев также сообщил, что российские военные с 4 по 21 июня уничтожили 246 танков ВСУ, из них 13 — западного образца.
Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. 21 июня президент РФ рассказал, что сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери.