Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил неудачное контрнаступление украинской армии с голливудским блокбастером, который должен был удивить весь мир, но провалился в прокате. Заявление прозвучало в ходе его интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Потери ВСУ эксперт назвал тяжелейшими. По его данным, Киев потерял больше десяти тысяч солдат, которые погибли, "даже не преодолев первую линию обороны".