В США назвали "ужасной резнёй" то, с чем столкнулась украинская армия при контрнаступлении
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли более 10 тысяч солдат в ходе контрнаступления
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил неудачное контрнаступление украинской армии с голливудским блокбастером, который должен был удивить весь мир, но провалился в прокате. Заявление прозвучало в ходе его интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Потери ВСУ эксперт назвал тяжелейшими. По его данным, Киев потерял больше десяти тысяч солдат, которые погибли, "даже не преодолев первую линию обороны".
"Это была ужасная, ужасная резня украинских войск. И практически все, кого США и НАТО готовили в течение последних трёх месяцев, вероятно, погибли", — предположил Ларри Джонсон.
Как уже рассказывал Лайф, 9 июня президент РФ Владимир Путин подтвердил нам начало контрнаступления ВСУ. При этом уточнялось, что ни на одном направлении вражеские войска не достигли поставленных задач. Позже стало известно, что украинская армия потеряла уже около 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники. А ранее в Конгрессе США предложили сократить средства Пентагона на ракеты для Киева. По информации Politico, законодатели-республиканцы хотят урезать бюджет более чем на два с половиной миллиарда долларов.
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