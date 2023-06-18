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18 июня, 06:56

Politico: В Конгрессе США хотят сократить средства Пентагона на ракеты для Киева

Члены Республиканской партии в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США предлагают сократить на более 2,5 миллиарда долларов сумму, которую Пентагон хочет потратить на производство ракет, в том числе для Киева. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на проект документа.

Утверждается, что законодатели-республиканцы хотят добиться сокращений в тех статьях законопроекта о расходах Минобороны, которые касаются закупок ракет. Издание подчёркивает, что Пентагон в свою очередь стремится оснастить вооружением Украину и подготовиться к потенциальному конфликту с Китаем.

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В отчёте конгрессменов указано, что комитет особенно обеспокоен тем, что Пентагон недостаточно обосновал свои планы, подав их без расчёта наличия производственных мощностей и стоимости программ. Вместо этого средства предлагается перенаправить на совершенствование военной подготовки, техобслуживание, а также исследование новых технологий.

Ранее сообщалось, что в случае разгрома Вооружённых сил Украины их место может занять армия Польши. Так считает американский экс-разведчик Скотт Риттер.

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Иван Косицын
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