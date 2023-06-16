Прошедший обучение в США пилот ВСУ погиб в одном из первых боевых вылетов

Пилот ВСУ Владислав Савельев, прошедший в США двухгодичные курсы подготовки боевых лётчиков, погиб в одном из первых вылетов после возвращения на Украину. Об этом пишет Politico.

Лётчик в марте 2023 года успешно завершил учебную программу, а 2 июня в твиттер-аккаунте ВВС Украины сообщили о его гибели.