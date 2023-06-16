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Регион
Опубликовано 16 июня 2023, 02:21
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Прошедший обучение в США пилот ВСУ погиб в одном из первых боевых вылетов

Politico: На Украине в одном из первых боёв погиб отучившийся в США пилот

Пилот ВСУ Владислав Савельев, прошедший в США двухгодичные курсы подготовки боевых лётчиков, погиб в одном из первых вылетов после возвращения на Украину. Об этом пишет Politico.

Лётчик в марте 2023 года успешно завершил учебную программу, а 2 июня в твиттер-аккаунте ВВС Украины сообщили о его гибели.

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А ранее Лайф писал, что 25-летний украинский футболист Вячеслав Савицкий погиб под Белогоровкой. Спортсмен был мобилизован в июне прошлого года и числился наводчиком аэромобильного батальона, уточняют украинские СМИ. Команда "Кудровка", за которую играл Савицкий, побеждала в чемпионатах Черниговской и Киевской областей.

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t.me / Генеральний штаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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