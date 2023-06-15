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Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 09:01
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Украинский футболист Вячеслав Савицкий погиб под Белогоровкой

Вячеслав Савицкий. Обложка © Twitter / Ukrainian Assosiation of Football

Вячеслав Савицкий. Обложка © Twitter / Ukrainian Assosiation of Football

Призванный в ряды ВСУ украинский футболист Вячеслав Савицкий погиб в районе посёлка Белогоровка. Об этом сообщается на странице Украинской ассоциации футбола в "Твиттере" без уточнения обстоятельств смерти.

"Погиб 25-летний украинский футболист любительского клуба "Кудровка" Вячеслав Савицкий", говорится в тексте.

Спортсмен был мобилизован в июне прошлого года и числился наводчиком аэромобильного батальона, уточняют украинские СМИ. Команда "Кудровка", за которую играл Савицкий, побеждала в чемпионатах Черниговской и Киевской областей.

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Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате атаки погиб минимум один человек, ещё трое получили ранения. Погибшая — 20-летняя девушка, её двухлетний ребёнок ранен.

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Татьяна Миссуми
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