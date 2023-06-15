Украинский футболист Вячеслав Савицкий погиб под Белогоровкой
Вячеслав Савицкий. Обложка © Twitter / Ukrainian Assosiation of Football
Призванный в ряды ВСУ украинский футболист Вячеслав Савицкий погиб в районе посёлка Белогоровка. Об этом сообщается на странице Украинской ассоциации футбола в "Твиттере" без уточнения обстоятельств смерти.
"Погиб 25-летний украинский футболист любительского клуба "Кудровка" Вячеслав Савицкий", — говорится в тексте.
Спортсмен был мобилизован в июне прошлого года и числился наводчиком аэромобильного батальона, уточняют украинские СМИ. Команда "Кудровка", за которую играл Савицкий, побеждала в чемпионатах Черниговской и Киевской областей.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате атаки погиб минимум один человек, ещё трое получили ранения. Погибшая — 20-летняя девушка, её двухлетний ребёнок ранен.