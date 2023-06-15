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15 июня, 09:01

Украинский футболист Вячеслав Савицкий погиб под Белогоровкой

<p>Вячеслав Савицкий. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/uafukraine/status/1669252861950083072" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ukrainian Assosiation of Football</a></p>

Вячеслав Савицкий. Обложка © Twitter / Ukrainian Assosiation of Football

Призванный в ряды ВСУ украинский футболист Вячеслав Савицкий погиб в районе посёлка Белогоровка. Об этом сообщается на странице Украинской ассоциации футбола в "Твиттере" без уточнения обстоятельств смерти.

"Погиб 25-летний украинский футболист любительского клуба "Кудровка" Вячеслав Савицкий", говорится в тексте.

Спортсмен был мобилизован в июне прошлого года и числился наводчиком аэромобильного батальона, уточняют украинские СМИ. Команда "Кудровка", за которую играл Савицкий, побеждала в чемпионатах Черниговской и Киевской областей.

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Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. В результате атаки погиб минимум один человек, ещё трое получили ранения. Погибшая — 20-летняя девушка, её двухлетний ребёнок ранен.

Татьяна Миссуми
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