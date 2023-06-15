Финский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, перед смертью отправил многообещающее сообщение. Об этом пишет обозреватель вечерней газеты Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — информировал наёмник.

Также, по словам автора статьи, боец, которому не было и 30 лет, рассказывал о своеобразии украинской армии и отставании её в профессиональном плане. Он писал, что те, кто привык к стандартам НАТО, на передовой "очень быстро теряют голову".