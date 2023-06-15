Погибший на Украине финский наёмник оставил загадочное послание
Ilta-Sanomat: Финский наёмник перед смертью обещал корреспонденту "много материала" о ВСУ
Финский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, перед смертью отправил многообещающее сообщение. Об этом пишет обозреватель вечерней газеты Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.
"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — информировал наёмник.
Также, по словам автора статьи, боец, которому не было и 30 лет, рассказывал о своеобразии украинской армии и отставании её в профессиональном плане. Он писал, что те, кто привык к стандартам НАТО, на передовой "очень быстро теряют голову".
Ранее российские военные нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также по складам с оружием. Все заявленные объекты были успешно поражены нашими войсками, цели достигнуты в полном объёме, сообщили в Минобороны РФ.
t.me / GeneralStaffZSU