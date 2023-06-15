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14 июня, 23:58

Финский наёмник перед смертью обещал корреспонденту "много материала" о ВСУ

Ilta-Sanomat: Погибший на Украине финский наёмник оставил загадочное послание

Финский наёмник, воевавший на стороне ВСУ, перед смертью отправил многообещающее сообщение. Об этом пишет обозреватель вечерней газеты Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

"Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала", — информировал наёмник.

Также, по словам автора статьи, боец, которому не было и 30 лет, рассказывал о своеобразии украинской армии и отставании её в профессиональном плане. Он писал, что те, кто привык к стандартам НАТО, на передовой "очень быстро теряют голову".

Стало известно число иностранных наёмников в ВСУ

Стало известно число иностранных наёмников в ВСУ

Ранее российские военные нанесли удар по местам дислокации резервов ВСУ и иностранных наёмников, а также по складам с оружием. Все заявленные объекты были успешно поражены нашими войсками, цели достигнуты в полном объёме, сообщили в Минобороны РФ.

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t.me / GeneralStaffZSU

Лариса Сафронова
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