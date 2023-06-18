В Китае рассказали, что может стать поводом для войны с США

Если между США и Китаем произойдёт военный конфликт, он будет вызван деятельностью американских военных у территории КНР. Об этом в Twitter заявила официальный представитель МИД Поднебесной Хуа Чуньин.

Дипломат подвергла критике статью Bloomberg, в которой китайские военные обвиняются в провокациях на фоне визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен... Китай считает, что его отважные пилоты и капитаны кораблей могут отпугнуть американские войска от его берегов рискованными манёврами, но ему не понравится то, что произойдёт, если они зайдут слишком далеко", — говорится в публикации агентства.

По словам Хуа Чуньин, эта статья — шантаж для многих китайских читателей. Также представитель МИД призвала редактора Bloomberg лучше изучить географию и историю.

"Если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США, то он не будет вызван провокационными действиями КНР, которая отправит военные корабли и самолёты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии... Скорее, он будет вызван военными кораблями и самолётами США рядом с территорией Китая", — добавила представитель МИД.

Главное в отношениях со страной такого размера, как Китай, — это взаимоуважение, подчеркнула Хуа Чуньин.