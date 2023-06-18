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18 июня, 05:59

В Китае рассказали, что может стать поводом для войны с США

МИД КНР: Военный конфликт между Китаем и США могут вызвать провокации Вашингтона

Если между США и Китаем произойдёт военный конфликт, он будет вызван деятельностью американских военных у территории КНР. Об этом в Twitter заявила официальный представитель МИД Поднебесной Хуа Чуньин.

Дипломат подвергла критике статью Bloomberg, в которой китайские военные обвиняются в провокациях на фоне визита в страну госсекретаря США Энтони Блинкена.

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"Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен... Китай считает, что его отважные пилоты и капитаны кораблей могут отпугнуть американские войска от его берегов рискованными манёврами, но ему не понравится то, что произойдёт, если они зайдут слишком далеко", — говорится в публикации агентства.

По словам Хуа Чуньин, эта статья — шантаж для многих китайских читателей. Также представитель МИД призвала редактора Bloomberg лучше изучить географию и историю.

"Если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США, то он не будет вызван провокационными действиями КНР, которая отправит военные корабли и самолёты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии... Скорее, он будет вызван военными кораблями и самолётами США рядом с территорией Китая", — добавила представитель МИД.

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Главное в отношениях со страной такого размера, как Китай, — это взаимоуважение, подчеркнула Хуа Чуньин.

Напомним, сегодня утром госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Китай. Он стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за время руководства президента Америки Джо Байдена. Также это первый за пять лет визит госсекретаря США в КНР.

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ТАСС / SIPA Asia via ZUMA Wire

Никита Никонов
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