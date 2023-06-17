Байден нашёл оправдание для китайских властей в ситуации со "шпионским" аэростатом
Байден: Власти Китая не знали подробности о сбитом над США аэростате
Китайские власти не знали подробности о сбитом над США аэростате. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.
"Думаю, что проблема была не столько в том, что мы его сбили. Я не думаю, что руководство знало, что это было, знало, что было в нём, знало, что происходит. Я думаю, это было неприятнее, чем задумывалось", — приводит заявление президента пул Белого дома.
Байден также выразил надежду, что в ближайшие месяцы встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и тогда они обсудят, "как поладить".
Ранее Лайф писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен всё же доедет до Китая. Он должен был посетить КНР в феврале, однако поездка сорвалась из-за сбитого в небе над Атлантикой гражданского воздушного зонда КНР. Спустя время стороны смогли уладить напряжение на фоне этой ситуации.
ТАСС / ЕРА / NELL REDMOND