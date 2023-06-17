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17 июня, 17:18

Байден нашёл оправдание для китайских властей в ситуации со "шпионским" аэростатом

Байден: Власти Китая не знали подробности о сбитом над США аэростате

Китайские власти не знали подробности о сбитом над США аэростате. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

"Думаю, что проблема была не столько в том, что мы его сбили. Я не думаю, что руководство знало, что это было, знало, что было в нём, знало, что происходит. Я думаю, это было неприятнее, чем задумывалось", — приводит заявление президента пул Белого дома.

Байден также выразил надежду, что в ближайшие месяцы встретится с лидером КНР Си Цзиньпином и тогда они обсудят, "как поладить".

В Госдепартаменте США летом будут перестановки, сообщили СМИ

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Ранее Лайф писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен всё же доедет до Китая. Он должен был посетить КНР в феврале, однако поездка сорвалась из-за сбитого в небе над Атлантикой гражданского воздушного зонда КНР. Спустя время стороны смогли уладить напряжение на фоне этой ситуации.

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ТАСС / ЕРА / NELL REDMOND

Никита Осипов
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