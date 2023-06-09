Госсекретарь США Блинкен всё же доедет до Китая
Politico: Госсекретарь США Блинкен посетит Пекин
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует визит в Китай, сейчас ведомства двух стран прорабатывают детали. Данную информацию опубликовала в четверг газета Politico со ссылкой на источники.
По их данным, дипломат прибудет в Пекин после завершения поездки на Ближний Восток. Дополнительных сведений пока не сообщается.
Напомним, Блинкен должен был посетить Китай в феврале, однако его поездка сорвалась из-за сбитого в небе над Атлантикой гражданского воздушного зонда КНР. Спустя время стороны смогли уладить напряжение на фоне этой ситуации.
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