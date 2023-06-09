Госсекретарь США Блинкен всё же доедет до Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует визит в Китай, сейчас ведомства двух стран прорабатывают детали. Данную информацию опубликовала в четверг газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, дипломат прибудет в Пекин после завершения поездки на Ближний Восток. Дополнительных сведений пока не сообщается.