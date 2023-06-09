Регион

Уведомления отключены

9 июня, 00:09

Госсекретарь США Блинкен всё же доедет до Китая

Politico: Госсекретарь США Блинкен посетит Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует визит в Китай, сейчас ведомства двух стран прорабатывают детали. Данную информацию опубликовала в четверг газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, дипломат прибудет в Пекин после завершения поездки на Ближний Восток. Дополнительных сведений пока не сообщается.

В США посоветовали Блинкену не пытаться понять замыслы Путина

В США посоветовали Блинкену не пытаться понять замыслы Путина

Напомним, Блинкен должен был посетить Китай в феврале, однако его поездка сорвалась из-за сбитого в небе над Атлантикой гражданского воздушного зонда КНР. Спустя время стороны смогли уладить напряжение на фоне этой ситуации.

Обложка ©

Twitter / ABlinken

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Энтони Блинкен
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров