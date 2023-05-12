В Госдепартаменте США летом будут перестановки, сообщили СМИ

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман уйдёт с занимаемой должности летом. Об этом сообщает телекомпания СNN.

Официально об этом будет объявлено "в ближайшие дни". На данный момент неизвестно, кто займёт пост первого заместителя госсекретаря после ухода Шерман.

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Шерман на пост первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства в апреле 2021 года. Она стала первой женщиной на этой должности. Как отмечает телеканал, Шерман занимает важный пост в Госдепартаменте, она работает над "ключевыми внешнеполитическими целями и вызовами", например отношениями между США и Китаем.