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12 мая, 03:25

В Госдепартаменте США летом будут перестановки, сообщили СМИ

CNN: Первый заместитель госсекретаря США покинет пост летом

Первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман уйдёт с занимаемой должности летом. Об этом сообщает телекомпания СNN.

Официально об этом будет объявлено "в ближайшие дни". На данный момент неизвестно, кто займёт пост первого заместителя госсекретаря после ухода Шерман.

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Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Шерман на пост первого заместителя главы американского внешнеполитического ведомства в апреле 2021 года. Она стала первой женщиной на этой должности. Как отмечает телеканал, Шерман занимает важный пост в Госдепартаменте, она работает над "ключевыми внешнеполитическими целями и вызовами", например отношениями между США и Китаем.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Джо Байден лишился советника по Китаю из-за истории с аэростатами. Уход Лоры Розенберг с занимаемой должности произошёл на фоне возникших разногласий между Пекином и Вашингтоном.

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Юлия Коновалова
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