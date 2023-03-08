Пресс-секретарь Госдепа пошёл на повышение
NBC: Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в марте покинет пост
Нед Прайс. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon
Нед Прайс покидает пост пресс-секретаря американского Госдепартамента. Как узнал телеканал NBC, случится это уже в текущем месяце.
"Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну", — говорится в сообщении телеканала.
По его данным, Прайс переходит на другую должность, "политическую". Теперь он будет напрямую подчиняться госсекретарю Энтони Блинкену. Тот в своём заявлении подтвердил смену главы пресс-службы Госдепа, поблагодарив Прайса за проделанную работу.
Нед Прайс, который ранее был пресс-секретарём в ЦРУ и Совете национальной безопасности США, отметил, что новая должность возвращает его к истокам карьеры.
Ранее Лайф писал, что Байден лишится советника по Китаю на фоне истории с аэростатами. Уход Розенбергера с занимаемого поста происходит на фоне возникших разногласий между Пекином и Вашингтоном.