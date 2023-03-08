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7 марта, 23:33

Пресс-секретарь Госдепа пошёл на повышение

NBC: Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в марте покинет пост

<p>Нед Прайс. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon</p>

Нед Прайс. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Нед Прайс покидает пост пресс-секретаря американского Госдепартамента. Как узнал телеканал NBC, случится это уже в текущем месяце.

"Нед Прайс, который восстановил практику ежедневных брифингов и доступа прессы к поездкам госсекретаря, позднее в этом месяце покидает трибуну", — говорится в сообщении телеканала.

По его данным, Прайс переходит на другую должность, "политическую". Теперь он будет напрямую подчиняться госсекретарю Энтони Блинкену. Тот в своём заявлении подтвердил смену главы пресс-службы Госдепа, поблагодарив Прайса за проделанную работу.

Нед Прайс, который ранее был пресс-секретарём в ЦРУ и Совете национальной безопасности США, отметил, что новая должность возвращает его к истокам карьеры.

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Арина Родионова
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