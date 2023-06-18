Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье утром прибыл c рабочим визитом в Пекин. Как пишет агентство Reuters, он пробудет в Китае два дня. Ожидается, что в ходе визита чиновник встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье утром прибыл в Пекин. Видео © Twitter / John Huds

В аэропорту Блинкена встретил ряд китайских официальных должностных лиц. Он стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за время руководства президента Америки Джо Байдена.