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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 10:44

ВКС России нанесли групповой удар по складу ВСУ с западной техникой и оружием

Российские войска уничтожили склад иностранного оружия и техники, которые западные страны передали Киеву. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражён. Цель удара достигнута", — уточнил он.

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Накануне сообщалось, что российские войска нанесли удар по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады, а также уничтожили украинский склад с оружием в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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