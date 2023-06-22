ВКС России нанесли групповой удар по складу ВСУ с западной техникой и оружием

Российские войска уничтожили склад иностранного оружия и техники, которые западные страны передали Киеву. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Воздушно-космическими силами России нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности по складу доставленного на Украину вооружения и военной техники иностранного производства. Назначенный объект поражён. Цель удара достигнута", — уточнил он.