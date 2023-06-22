Китайцы предрекли фарсу Зеленского скорый конец
Читатели "Гуанчи": Поведение Владимира Зеленского изменилось на фоне неудач ВСУ
Читатели китайского издания Guancha ("Гуанча") обратили внимание на то, как изменились риторика и поведение президента Украины Владимира Зеленского на фоне провального контрнаступления. Если прежде политик, появляясь на публике, говорил об обстановке на фронте с волнением или даже предвкушением будущих военных побед, то теперь, осознав поражение, он стал зажат и сдержан.
"Зеленский перешёл от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперёд", — говорится в одном из комментариев под статьёй о Зеленском.
"У Украины нет господства ни в воздухе, ни в огневой мощи, а главное — нет никакого эффекта внезапности", — указывает другой китайский пользователь.
"Этот фарс почти закончился", — приводит мнение ещё одного жителя Поднебесной РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что китайцы испортили репортаж CNN правдой об отношении к Путину и визиту Си Цзиньпина в Кремль. Журналисты издания провели опрос жителей Пекина и узнали, что сотрудничество России и Китая для многих кажется важным и стратегическим, а Путин — "смелым и крутым".
Getty Images / STR