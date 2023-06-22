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Опубликовано 22 июня 2023, 16:22
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Китайцы предрекли фарсу Зеленского скорый конец

Читатели "Гуанчи": Поведение Владимира Зеленского изменилось на фоне неудач ВСУ

Читатели китайского издания Guancha ("Гуанча") обратили внимание на то, как изменились риторика и поведение президента Украины Владимира Зеленского на фоне провального контрнаступления. Если прежде политик, появляясь на публике, говорил об обстановке на фронте с волнением или даже предвкушением будущих военных побед, то теперь, осознав поражение, он стал зажат и сдержан.

"Зеленский перешёл от активного волнения к сдержанности. Это показывает, что он больше не может двигаться вперёд", — говорится в одном из комментариев под статьёй о Зеленском.

"У Украины нет господства ни в воздухе, ни в огневой мощи, а главное — нет никакого эффекта внезапности", указывает другой китайский пользователь.

"Этот фарс почти закончился", приводит мнение ещё одного жителя Поднебесной РИА "Новости".

В словах Зеленского о медленном контрнаступлении углядели скрытый смысл
В словах Зеленского о медленном контрнаступлении углядели скрытый смысл

Ранее Лайф рассказывал, что китайцы испортили репортаж CNN правдой об отношении к Путину и визиту Си Цзиньпина в Кремль. Журналисты издания провели опрос жителей Пекина и узнали, что сотрудничество России и Китая для многих кажется важным и стратегическим, а Путин — "смелым и крутым".

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Getty Images / STR

Марина Калегина
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