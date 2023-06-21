Слова президента Украины Владимира Зеленского о медленном темпе контрнаступления ВСУ могут быть обусловлены несколькими факторами, считает политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Во-первых, указал он, войска Незалежной действительно не добились успехов, столкнувшись с глухой российской обороной.

"Фактически многие волны этого контрнаступления разбились о практически неприступную оборону российской армии и, конечно, украинские войска понесли совершенно чудовищные и, я бы сказал, необоснованные потери — именно за счёт упрямства в плане попытки не умением, а числом продавить российскую оборону", — заявил он Лайфу.

В итоге, отметил эксперт, украинское контрнаступление обернулось для Киева "огромной кровью", пролитой ради нескольких разрушенных деревень.

Однако у такого признания Зеленского может быть и другая причина: украинские власти могут захотеть добиться определённого результата в преддверии грядущего саммита НАТО и с этой целью усыпить бдительность российского генералитета и властей. Последующая вторая волна, предположил политолог, может быть куда опаснее и включать в себя массовое использование западной техники.

"Не исключено, что Зеленский, будучи неплохим актёром, пытается тем самым усыпить бдительность и обеспечить такую расслабленность как со стороны генералитета, так и со стороны российской элиты, которая почти празднует победу", — добавил Шатилов.

Также, считает политолог, заявление Зеленского может быть частью спектакля ради получения от стран Запада очередных поставок оружия. Всё это на фоне того, как Запад "не на шутку взъелся" на Россию и хочет нанести нашей стране чувствительное поражение.