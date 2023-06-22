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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 09:09
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Шойгу: Украинская армия снизила активность и занимается перегруппировкой войск

После начала контрнаступления украинская армия заметно снизила активность и сейчас занимается перегруппировкой войск. Об этом сообщил глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.

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"Ситуация после 16 суток активных боевых действий: противник несёт потери, занимается перегруппировкой", — сказал Шойгу, выступая на заседании Совета безопасности РФ.

При этом Шойгу отметил, что силы у противника ещё остаются, несмотря на большие утраты боевой техники и личного состава. Он также добавил, что ВСУ пытаются эвакуировать подбитую технику на различных участках фронта, однако это им далеко не всегда удаётся.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления российские войска уничтожили 245 танков и 678 бронемашин разного типа.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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