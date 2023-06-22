Регион

Уведомления отключены

22 июня, 09:09

Шойгу: Украинская армия снизила активность и занимается перегруппировкой войск

После начала контрнаступления украинская армия заметно снизила активность и сейчас занимается перегруппировкой войск. Об этом сообщил глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.

Путин предложил начать заседание Совбеза с обсуждения ситуации в зоне СВО

Путин предложил начать заседание Совбеза с обсуждения ситуации в зоне СВО

"Ситуация после 16 суток активных боевых действий: противник несёт потери, занимается перегруппировкой", — сказал Шойгу, выступая на заседании Совета безопасности РФ.

При этом Шойгу отметил, что силы у противника ещё остаются, несмотря на большие утраты боевой техники и личного состава. Он также добавил, что ВСУ пытаются эвакуировать подбитую технику на различных участках фронта, однако это им далеко не всегда удаётся.

Наканунк президент РФ Владимир Путин заявил, что с начала украинского контрнаступления российские войска уничтожили 245 танков и 678 бронемашин разного типа.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров