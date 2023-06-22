Шойгу: Украинская армия снизила активность и занимается перегруппировкой войск

После начала контрнаступления украинская армия заметно снизила активность и сейчас занимается перегруппировкой войск. Об этом сообщил глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу.

При этом Шойгу отметил, что силы у противника ещё остаются, несмотря на большие утраты боевой техники и личного состава. Он также добавил, что ВСУ пытаются эвакуировать подбитую технику на различных участках фронта, однако это им далеко не всегда удаётся.