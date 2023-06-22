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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 09:03

Путин предложил начать заседание Совбеза с обсуждения ситуации в зоне СВО

Президент Владимир Путин предложил начать заседание российского Совбеза в четверг, 22 июня, с обсуждения темы специальной военной операции.

"Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день — с ситуации в зоне проведения специальной военной операции", — отметил глава государства, открывая встречу.

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Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. 21 июня президент РФ рассказал, что сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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