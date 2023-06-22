Путин предложил начать заседание Совбеза с обсуждения ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин предложил начать заседание российского Совбеза в четверг, 22 июня, с обсуждения темы специальной военной операции.
"Прежде всего мне хотелось бы начать с вопросов актуальной повестки, с самых важных на сегодняшний день — с ситуации в зоне проведения специальной военной операции", — отметил глава государства, открывая встречу.
Напомним, 9 июня Владимир Путин подтвердил Лайфу, что контрнаступление ВСУ началось, однако российские бойцы успешно его отражают. Провал украинской атаки российский лидер объяснил мужеством и героизмом наших бойцов. 21 июня президент РФ рассказал, что сейчас в зоне спецоперации наблюдается затишье, так как Вооружённые силы Украины в ходе своего "контрнаступления" несут большие потери.