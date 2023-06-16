Медведев дал прогноз по судьбе конфликта на Украине

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что для Украины конфликт превратится в перманентный. Неутешительный прогноз он дал после слов генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил об открытых дверях в альянс для Незалежной, но только после прекращения боевых действий.

"Что это значит в практическом плане? Нам не нужна Украина в НАТО. Во всяком случае, до тех пор, пока хотя бы огрызок этого государства сохраняется в нынешнем виде", — написал Медведев в телеграме.

Зампред Совбеза сделал из этого главный вывод — "для нацистской Украины конфликт будет перманентным". А новый политический режим в Киеве, если он вообще будет существовать, по мнению политика, в НАТО точно не попросится.