В Кремле заявили, что безопасность России немыслима при условии членства Украины в НАТО
Песков: Россия будет обеспечивать свою безопасность, это исключает членство Украины в НАТО
Россия будет добиваться обеспечения своей безопасности, что полностью исключает расширение НАТО к границам нашей страны и вступление Украины в альянс. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО. Естественно, это является одним из главных раздражителей потенциальных проблем на долгие, долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчёт", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, что накануне НАТО отказалось ускорить приём Киева в альянс, но "расщедрилось" на создание специального совета Украина – НАТО. По утверждению генсека организации Йенса Столтенберга, "все страны блока согласны, чтобы Украина стала членом альянса", но сейчас основной упор должен быть сделан на обеспечение обороны страны и долгосрочную поддержку по её восстановлению.
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