В Кремле заявили, что безопасность России немыслима при условии членства Украины в НАТО

Россия будет добиваться обеспечения своей безопасности, что полностью исключает расширение НАТО к границам нашей страны и вступление Украины в альянс. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия будет добиваться обеспечения своих интересов и своей безопасности. Это исключает подобное расширение альянса и его непосредственное приближение к нашим границам, в том числе членство Украины в НАТО. Естественно, это является одним из главных раздражителей потенциальных проблем на долгие, долгие годы. Многие страны Европы, как ни странно, прекрасно отдают себе в этом отчёт", — пояснил представитель Кремля.