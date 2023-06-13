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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 19:07
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Столтенберг заявил, что наступление стало испытанием для ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что попытки наступления ВСУ на позиции российских сил стало настоящим испытанием для Украины. Позицию по данному вопросу он озвучил журналистам после встречи с президентом США Джо Байденом.

"Наступление стало испытанием", — подчеркнул Столтенберг и добавил, что Киев нуждается в дальнейших поставках техники от НАТО.

ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления, узнали американские СМИ
ВСУ несут огромные потери в ходе контрнаступления, узнали американские СМИ

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о начале контрнаступления Украины, которое оборачивается для украинских войск огромными потерями. Позднее в оборонном ведомстве сообщали о нескольких попытках наступления, но все они для ВСУ оказались провальными. Неудачи признают и сами бойцы ВСУ: накануне они сообщили о потере большей части БМП Bradley при попытке наступления.

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ТАСС / АР / Carolyn Kaster

Оксана Попова
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