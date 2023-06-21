ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 июня 2023, 13:14
3003

Путин заявил, что иностранные танки у ВСУ "горят за милую душу"

Среди уничтоженной в ходе специальной военной операции бронетехники есть много образцов иностранного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, на встрече с выпускниками военных вузов.

"Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков и 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть "Леопарды", есть и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины, всё есть. Горят за милую душу", сказал российский лидер.

Путин: ВСУ понимают, что у них нет шансов
Путин: ВСУ понимают, что у них нет шансов

Ранее в США назвали ужасной резнёй то, с чем столкнулась украинская армия при контрнаступлении. По оценкам аналитиков, с начала июня ВСУ потеряли уже более десяти тысяч солдат. Даже украинский президент Зеленский сегодня признал, что с контрнаступлением у Киева есть проблемы, хотя прежде он хвалился, что всё идёт по плану.

BannerImage

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar