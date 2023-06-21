Путин заявил, что иностранные танки у ВСУ "горят за милую душу"
Среди уничтоженной в ходе специальной военной операции бронетехники есть много образцов иностранного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, на встрече с выпускниками военных вузов.
"Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков и 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть "Леопарды", есть и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины, всё есть. Горят за милую душу", — сказал российский лидер.
Ранее в США назвали ужасной резнёй то, с чем столкнулась украинская армия при контрнаступлении. По оценкам аналитиков, с начала июня ВСУ потеряли уже более десяти тысяч солдат. Даже украинский президент Зеленский сегодня признал, что с контрнаступлением у Киева есть проблемы, хотя прежде он хвалился, что всё идёт по плану.