Путин заявил, что иностранные танки у ВСУ "горят за милую душу"

Среди уничтоженной в ходе специальной военной операции бронетехники есть много образцов иностранного производства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 21 июня, на встрече с выпускниками военных вузов.

"Всего на сегодняшнюю ночь было 245 танков и 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть "Леопарды", есть и французская колёсная бронетехника, американские бронемашины, всё есть. Горят за милую душу", — сказал российский лидер.